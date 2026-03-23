ソニーグループは23日、2026年度の月額給与を主任級の標準モデルで現在より2万4千円（5.4％）引き上げると明らかにした。仕事の成果が高評価なら最大で6万円（15.7％）上がる。引き上げ額はいずれも過去最大。物価高に対応し人材獲得を強化する。傘下で電子機器を手がけるソニー（東京）は標準モデルで月額2万2800円（5.2％）引き上げ、半導体関連事業のソニーセミコンダクタソリューションズ（神奈川県）は2万7千円（6.1％）