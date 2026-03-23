【ジュネーブ＝船越翔】旧ユーゴスラビアのスロベニアで２２日、国民議会（下院、定数９０）選挙が投開票された。選挙管理当局の暫定結果（開票率９９・８５％）では、親欧州連合（ＥＵ）路線のロベルト・ゴロブ首相率いる中道左派の与党「自由運動党」が２９議席を獲得し、第１党を維持した。自由運動党は単独過半数を獲得できず、他党との連立協議を本格化させる見通しだ。ただ、中道右派野党「スロベニア民主党」は２８議席