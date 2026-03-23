イラン情勢を巡り、週明けの日経平均は一時2600円を超えて大幅に下落しました。東京証券取引所からフジテレビ経済部・木沢基記者が中継でお伝えします。青井実キャスター：まず2つのポイントです。一時2600円超、なぜ株価が大幅下落したのか。長期化の懸念、生活に影響はあるのか聞いていきます。まずは1つ目のポイントです。イラン情勢の懸念から株価が下落しているわけですが、なぜ一時2600円を超える大幅な下落となったんでしょ