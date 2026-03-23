中東情勢の不安定化で、燃料価格への影響が懸念される中、日銀秋田支店は、事態が長期化した場合、県内でも消費者の購買行動や製造業などの分野に影響する可能性があるとの認識を示しました。一方、県内経済への影響もあり得る、新たなスタジアム整備については県民・市民の合意形成が重要になるとの見解を示しています。日銀秋田支店は23日、県内経済の最新の動向を公表し、「緩やかに回復している」との判断を今月も据え置きまし