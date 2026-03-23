プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルスの関係者が鈴木知事のもとを訪れ、新・小学1年生への帽子のプレゼントや、9月の秋田での公式戦など今年の活動予定を報告しました。鈴木知事は、美郷町出身のルーキー伊藤樹投手の活躍に期待を寄せていました。鈴木知事のもとを訪れたのは仙台市に拠点を置く、楽天球団の森井誠之社長など3人です。東北全ての小学1年生へ楽天のベースボールキャップを今年