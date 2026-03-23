今年1月に東京で行われた、ラグビーの大学選手権決勝で、明治大学が早稲田を破って「大学日本一」に輝きました。その中心メンバーのうち2人が、秋田市出身です。卒業を間近に控えた2人をそれぞれの母校で取材しました。23日は、スクラムハーフ柴田竜成選手です。先月。全国屈指の高校ラグビーの伝統校をたずねました。秋田工業高校出身で明治大学ラグビー部4年の柴田竜成選手。ラガーマンとし