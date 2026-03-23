来シーズン、本拠地を秋田に移すバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は22日、酒田市でホーム最終戦に臨みました。チーム発足から10年以上、酒田市をホームタウンとしてきて、1,000人近いファンが訪れ、別れを惜しみました。アランマーレ山形は試合会場の収容人数不足などにより、来シーズン、本拠地を秋田に移します。今シーズンの成績は3勝36敗で14チ