好調を維持している明治安田J2・J3百年構想リーグのブラウブリッツ秋田です。21日の試合では、苦戦を強いられたものの粘りの守備で競り勝ち、3連勝です。ホーム3連戦の2試合目、21日は強い風が吹く中での試合となりました。相手はJ2に昇格してきたヴァンラーレ八戸です。前半、ブラウブリッツは向かい風の中押し込まれる場面が多くなりました。こぼれ球への反応も八戸の方が早く、苦しい時間が続きます。さらに