県は来月1日付けの職員の人事異動を発表しました。協議が難航している新スタジアム整備を所管する観光文化スポーツ部長には、次長ポスト未経験の課長が抜てきされ、経験年数にとらわれず意欲ある若手を起用する鈴木色が強くにじみ出る人事となっています。新年度に異動の対象となる県の幹部職員は、部長級が15人、次長級が30人、課長級が134人の合わせて179人です。組織再編としては「人口減少対策における司令塔機能をしっ