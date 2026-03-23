水槽の中で無数のミジンコが統制された渦を描く様子を捉えた動画がXに投稿され、まるで銀河系のようだと話題になっています。投稿したのは、ミジンコの腸内細菌を研究しているみじんこ〜さん（@Lupico_D）。リーダーもいないのになぜ渦が生まれるのか…研究者の解説も注目されました。【写真】まるで銀河系のよう…話題になったミジンコトルネード数万匹のミジンコが生息する水槽。ミジンコたちはいっせいに同方向へ回り、巨大な渦