「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月19日（木）の放送は、「じっくり通販王！新年度に差をつける便利グッズ決定戦」をお届け！【動画】10分で別人？簡単！【足裏＆肩甲骨ケア】で驚愕のビフォーアフター！プレゼンターが紹介した商品を忖度ナシに判定する「じっくり通販王」。今回は、新年度を最高のコンディションで迎えるための便利グッズを厳選しておくる。YONAMINE 足裏プロ EMSプラス