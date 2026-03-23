テレ東では、3月31日（火）深夜1時30分から、「今宵はご自愛ください。」を放送します。この番組は、40代〜50代のミドルエイジ世代、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。世代でも世代でもないど真ん中にいる世代。この世代の多くの女性が直面する、ファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護などなど生活のあらゆる側面での不安やモヤモヤに、ドラマやトークを通じてやさしく寄り添う番組です。【動