Lienelが、6月3日にリリースするメジャーデビューシングル『メロ・コレクション』の詳細を発表。本日3月23日より予約販売が開始となった。 （関連：『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024』振り返りレポート超特急からLienel、総勢62名で見せた“今”の自分たち） 本作の表題曲「メロ・コレクション」は、Hayato Yamamotoが作曲編曲を担当し、作詞はTomoki Tamataniとの共作。“メロい”と思われたいのに