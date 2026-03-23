食と環境の大切さを描いた映画「つちのたま」の完成披露試写会が、きのう、岡山市南区で開かれました。撮影は岡山県内で行われました。 【写真を見る】俳優・三宅エリナさんが主演とプロデューサーを務めた映画「つちのたま」完成披露試写会食と環境の大切さを描く【岡山】 （三宅エリナさん）「ぜひこの時間だけは心のままに感じてみてください」 映画「つちのたま」は、岡山県出身でカナダでも活動する俳優・三