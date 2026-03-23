先週、卵の価格が最高値を更新しました。3年前のエッグショックの頃より高値となっています。 【写真を見る】卵の価格“エッグショック”時を上回り最高値更新 鳥インフルエンザ･エサ代高騰…養鶏場の不安尽きず ｢相場は高止まりするのではないか｣ 全国の平均販売価格は10個入り1パックが309円。今後、さらに原油高の影響も…。養鶏場では心配がつきません。 （瀧川幸樹アナウンサー）「長年『物価の優等生』と呼ばれてい