＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 事前情報（2日間競技）◇23日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,210ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年第2戦「丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup」が岐阜県にある明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場で3月24日、25日の2日間に渡り開催