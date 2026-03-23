R&A（全英ゴルフ協会）とUSGA（全米ゴルフ協会）は17日、「飛ばないボール」の規制について、2030年1月1日からゴルフ界全体で一斉に適用する単一日施行へ移行する案を提示した。【写真】どこが変わった？岩井姉妹の新オウンネーム近年、用具の進化により飛距離が伸び続けている一方で、コースの長さ拡張には限界がある。こうした背景から、主にプロやエリートアマチュアを対象としたボール規制の必要性が議論され、R&Aや