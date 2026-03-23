京都大学の名物、仮装だらけの卒業式。見た目と”頭の中”は別でした。 去年関西を盛り上げた万博モチーフにした仮装に、「ChatGPT」などAIのアイコンを被った卒業生も。 3月23日行われた京都大学の卒業式。「自由の学風」を建学の精神とする京大らしく、個性的な仮装するのが恒例になっています。 見た目はこんな感じですが、話を聞くとー （太陽の塔の仮装）「世界情勢が戦禍もあって変化していくこと