「NHKから国民を守る党」立花孝志党首の自己破産手続きが開始されたことで、立花氏自身が控訴していた大阪高裁の裁判が中断したことがわかりました。 NHK党の立花孝志党首は、自身が出馬した兵庫県知事選の街頭演説で、斎藤元彦知事をめぐる告発文書問題にからみ、県議会の丸尾牧議員が「デマを流している」などと発言。これに対し丸尾県議は「全くの虚偽であり名誉毀損」などとして、1100万円の損害賠償を求めて提訴していました