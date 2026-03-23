来週、いよいよ新年度が始まり、私たちの生活にかかわるさまざまな制度も変わります。 【写真を見る】「ルールが厳しくなる方がいい」自転車の青切符導入に街の人は？「後ろから自転車にバーンとあてられたことが…」「自転車道をきちんと整備したら取り締まりにもいい」との声も そのひとつが自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符」の導入です。 交通事故全体の約20%を占める自転車による事故。歩