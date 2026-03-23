春のセンバツ高校野球は大会5日目。あのメジャーリーガーの母校が登場しました。 ◆第一試合◆東北(宮城) 対 帝京長岡(新潟) 第1試合にはダルビッシュ有投手の母校、宮城の東北が登場。新潟の帝京長岡と対戦しました。 ダルビッシュ投手は2004年のセンバツでノーヒットノーランを達成。春夏合わせて4度、甲子園に出場するなど、怪物投手として注目を浴びました。しかし、2004年