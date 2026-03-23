面識のない女性の自宅に干してあった下着1枚を盗んだとして、71歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、栃木県塩谷町に住む無職の細田政昭容疑者（71）です。細田容疑者は先月23日、日光市に住む面識のない55歳の女性の自宅で、軒下に干してあった下着1枚、1500円相当を盗んだ疑いが持たれています。女性からの通報を受けた警察が、周辺の防犯カメラの捜査や目撃者に話を聞くなどして細田容疑者を特定しました。細田