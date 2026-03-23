ラクトフェリンは、牛乳や涙液、唾液などに含まれるタンパク質で、粘膜を保護する役割を持つとされてきた。これまで経口摂取により呼吸器や胃腸の症状軽減が示唆されていたが、のどに存在する免疫細胞への影響は明らかになっていなかった。今回、森永乳業と旭川医科大学との共同研究で、口蓋扁桃に着目し検証を行った。【記事】日本初となるのどの乾燥軽減ドリンク『森永ラクトフェリン200 ドリンクタイプ』研究では、摘出した