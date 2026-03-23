ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」が、24日に開幕する。23日は出場選手による前検業務が行われた。プロのお墨付きを信じようか。豊田結（32＝静岡）の31号機は前回の佐藤悠が抜群足。「整備士さんにも前回は動いていたよって言われたんです」と語る。期待に胸を膨らませたスタート特訓は「体感が良くないし、伸びていくこともなかったです」と少し肩すかし。ただ「ペラは、まだ叩き切れていませ