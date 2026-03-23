農林水産省は23日、全国約6千の小売店で9〜15日に販売されたコメ5キロの平均価格が前週に比べ34円高い3991円だったと発表した。5週ぶりに値上がりしたものの、3週連続で3千円台だった。地域別では東北、関東・首都圏、信越、中国・四国、九州・沖縄が3千円台で、北海道、北陸、東海、近畿は4千円台だった。最も高かったのは近畿の4219円で、最も安いのは九州・沖縄の3758円だった。2025年産米は高値水準が続くが、生産量が多