映画館運営大手「ＴＯＨＯシネマズ」は２３日、新たに開業するシネマ・コンプレックス「ＴＯＨＯシネマズ大井町」（東京都品川区）で報道陣向けの説明会を開いた。最先端の光学処理や立体音響の技術を用いて高品質の映像や音響を楽しめる「ドルビーシネマ」を、同社として東京都内で初めて導入した。オープンは２８日で、都内での出店は２０２０年９月以来、約５年半ぶりとなる。全８スクリーン、１２０５席があり、１スクリ