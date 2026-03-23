「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐる裁判。2審も、元妻に無罪を言い渡しました。再び無罪判決を言い渡された瞬間、須藤早貴被告（30）は表情を変えることはありませんでした。野崎幸助さん「私はいつも7億円くらい自分の家に置いている」和歌山県田辺市の資産家だった野崎幸助さん（死亡時77）。奔放な女性遍歴から「紀州のドン・ファン」の異名で知られました。野崎さんが亡くなる3か月前に結婚したのが、5