地域の復興の見通しについて防災科学技術研究所（茨城県つくば市）は23日、2024年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県輪島市の住民に対し復旧・復興状況などについてアンケートした結果を公表した。地域の復興の見通しに関し「全く立っていない」「あまり立っていない」との回答が71.0％に上った。昨年11月、市の住民基本台帳に記載された18歳〜80歳未満の市民約1万4千人を対象に質問紙を郵送。有効回答は7740人だった。地