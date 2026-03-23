連休明け２３日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前営業日（午後５時）に比べて３８銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円５８〜６０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円６３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円９６銭〜１８４円ちょうどで大方の取引を終えた。