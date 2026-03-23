タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年発表した電撃再婚について語った。梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。梅宮は「もうまさかの。自分でも結婚するなんて思ってもいなかったですし」と苦笑。司会の黒柳徹子が梅宮が日焼けしていると指摘すると