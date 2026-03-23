中東情勢緊迫化の影響で停止していた「わさビーフ」の製造が再開です。山芳製菓は、イラン情勢悪化にともなうホルムズ海峡の封鎖で、機械などで使う「重油」を調達できないとして、「わさビーフ」などポテトチップスの製造を一時的に停止していました。こうした中、今回、新たな取引先から重油を調達できるようになったとして、ポテトチップスの製造を23日から再開したと発表しました。山芳製菓は、順次商品の供給を再開し、24日か