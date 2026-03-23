中東情勢の県内経済への懸念を示した上野会頭＝横浜商工会議所横浜商工会議所の上野孝会頭は２３日の定例会見で、米国とイスラエルによるイラン攻撃について、「中東地域での商談が中止になった企業がある」と明かし、県内経済への悪影響を懸念した。「最近は横浜港の中東向け自動車輸出が伸長していた」とし、原油高騰が調達コストを押し上げるリスクに加え、自動車や輸出関連企業の減速も危惧した。横浜税関がまとめた２月の