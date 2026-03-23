ジョン・レノンがザ・ビートルズ解散後に行った唯一のフルコンサートを収めた映画『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』が、2026年4月29日より世界同時劇場公開される。日本語字幕付きの予告編と、ドルビーアトモス上映を含む劇場情報が公開された。本作は、1972年8月30日にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたチャリティ公演「ワン・トゥ・ワン・コンサート」を記録した作品