ボートレース徳山の「サンケイスポーツ杯争奪戦」は２３日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。山崎祥（２７＝山口）は前半２Ｒは２コースから４着、後半１０Ｒは６枠で上位着が欲しい勝負駆け。ピット離れで５コースを奪取し１Ｍまくり差し。２着に入り予選１６位で通過した。「６着と思ってたので、この２着はデカ過ぎる。進入から展開までツキ１本」。レース後は両手で何度もガッツポーズを繰り返し喜びを爆発させた