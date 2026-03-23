最新アルバム『Croak Dream』は、プーマ・ブルー（Puma Blue）におけるバンド・サウンドを確立した『Holy Waters』（2023年）をビルドアップした作品だ。ポスト・プロダクションを推し進め、ダビーな音響処理を加えることでボトムが強調されたダイナミックでヘヴィなサウンドは、圧巻のクオリティを誇っている。今回のインタビューでは、傑作の制作舞台裏や影響源から、死生観の滲むリリック、自ら監督を務めるMVまで、ジェイコブ