イラン情勢などを話し合ったに日米首脳会談の点数は「70点」。2026年3月21日放送の「ワイド！スクランブルサタデー」（テレビ朝日系）に出演した米国の政治・外交に詳しい同志社大学大学院教授の三牧聖子さんが高市首相の日米首脳会談を評価した。70点の理由は2つあるという。大統領から「日中関係は大丈夫？と聞かれ」不安を残す1つは中国問題。「イラン攻撃が起こる前の日本の大きな狙いはやはり中国問題だった。米中首脳会談に