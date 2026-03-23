メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市と愛知県尾張旭市、春日井市を結ぶ「ゆとりーとライン」。開業当時は国内で他に例のない「新たな交通システム」として注目されましたが、あれから25年。いま、そのあり方が問われています。 3連休明けの3月23日朝、通勤・通学する人たちで混雑する名古屋の大曽根駅で配られていたのは、開業25周年を迎えた「ゆとりーとライン」の感謝の記念品です。 2001年に開業した