フライング・ロータス（Flying Lotus）の新作『BIG MAMA』は、彼が長年在籍した〈Warp〉を離れて自身のレーベル〈Brainfeeder〉からリリースというだけでなく、これまでの作品とは明らかに何かが違う。『Cosmogramma』以降、ときにジャズ・ミュージシャンらと手を組みつつ、サウンドを研ぎ澄ませてきた過去作とは一線を画す内容で、とりわけ『Flamagra』で到達した作曲面での向上を、あえて手放しているようにも見受けられた。音色