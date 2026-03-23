3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月16日（月）の放送では、レギュラー化が決定した冠番組「テレビ×ミセス」（TBSテレビ系）の初回放送日を報告しました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴＜ミセスからのメッセージ＞大森：TBS系「テレビ×ミセス」の初回放送日時が発