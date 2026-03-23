【大人気連載プレイバック】#65【プレイバック】ソフトB中村晃は“使い勝手”が良すぎるがためにかわいそうなことをした■長嶋清幸氏による「ツッパリ野球人生」（第17回=2008年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上が