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アジア株全面安、上海株と香港株は大幅続落 東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 24382.47（-894.85-3.54%） 中国上海総合指数 3813.28（-143.77-3.63%） 台湾加権指数 32722.50（-821.38-2.45%） 韓国総合株価指数 5405.75（-375.45-6.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8365.92（-62.53-0.74%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 72970.63（-1562.33-2.10%） ２３日のアジア太平洋株式市場