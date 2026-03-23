◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）エミレーツレーシングオーソリティは２３日、出走馬１２頭と枠番を発表した。日本から遠征する昨年の全日本２歳優駿馬パイロマンサー（牡３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）は９番ゲート、前走のサウジダービーで４着だったワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は５番ゲートになった。出走馬は以下の通り。