■これまでのあらすじ離婚したことをひかりに告げた夫だったが、なぜか拒絶されてしまう。照れているのだろうと解釈し、それならばホワイトデーにこちらから告白してやると息巻く。寂しいひとり暮らしをひかりとの新婚生活を妄想することで乗り切っていた夫だったが「迷惑です！」と拒絶されて!?ひかりは照れすぎたのか錯乱していたんだと思います。だって、俺からの告白が迷惑はなはずないだろう？ずっと返事を待っていたんだろ