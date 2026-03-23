人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組がリニューアルされ、『ぱかライブTV' #1』が27日20時より放送されることが決定した。あわせて出演者やコーナー内容が公開された。【写真】豪華すぎるだろ！『ウマ娘』番組出演者の和氣あず未ら7人今回から番組がリニューアル。一新したロゴやキービジュアルと共に、新しいスタジオセットで放送となり、初回放送となる今回は次回のガチャ更新情報やストーリーイベ