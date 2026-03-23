ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、日本の原油調達が難しくなっている現状を受け、石油連盟の会長は、中東以外の調達ルートの多角化が極めて重要との認識を示しました。石油連盟 木藤俊一会長「引き続き政府と連携し、放出される備蓄原油を活用しつつ、代替原油の調達等を含め、石油の安定供給に最大限、力を尽くしていく所存です」定例会見に臨んだ石油連盟の木藤俊一会長は、世界的な動きとして「供給を絞るということはしない