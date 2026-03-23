こ、これは…突っ込んでいいやつ？ ダメなやつ？怖くてなにも言えないですね…。付き合っていくうちに、彼が想像以上に自分の顔を好きなことがわかっていくのですが、それゆえに行動が制限されることも増えていき…!?【まんが】世界で一番かっこいい！(ウーマンエキサイト編集部)