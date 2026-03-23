ロケットラボ（Rocket Lab）は日本時間2026年3月21日、ニュージーランド・マヒア半島の第1発射施設から「エレクトロン（Electron）」ロケットを打ち上げ、日本企業シンスペクティブ（Synspective）の小型SAR（合成開口レーダー）衛星「StriX（ストリクス）」8機目を所定の軌道へ投入することに成功しました。今回のミッション名は「Eight Days A Week」です。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron（Eight