作家・志茂田景樹氏（85）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、現在の病状を明かした。志茂田氏は17年に関節リウマチを発症、現在は要介護5で車いすを利用しながら生活している。そして、22日の投稿では「僕の両腕の状態をよくご覧ください。両腕の可動域はただ左右に広げるだけでも50センチあるかどうか。可動域を侵せば激痛です」と報告。それでも「家人相手に構想中の小説の話をするときはとても晴れやかな気分」