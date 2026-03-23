連休明け２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、１９日と比べ１４８４円８７銭（３・１９％）安の４万５０１９円０８銭だった。２営業日連続で下落した。中東情勢やインフレ（物価上昇）への懸念から全面安の展開となり、３３３銘柄のうち、９割超にあたる３１２銘柄が下落した。日経平均株価（２２５種）の終値は、１８５７円０４銭（３・４８％）安の５万１５１５円４９銭だった。