ロッテは、2026年3月24日に新たなビスケットブランド「Theシリーズ」を発売。贅沢な味わいが堪能できる「The BUTTER」と「The CARAMEL」の2つが、静岡県を含む東日本エリアで先行販売されます。今回、東京バーゲンマニア編集部は「Theシリーズ」の発表会に参加して、一足先に食べてみました。多彩なアレンジも楽しめる贅沢感のあるお菓子「チョコパイ」や「カスタードケーキ」といった半生菓子を販売しているロッテから、新たなブ